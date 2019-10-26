الفلسطينى محمود وادى يقود هجوم المصري امام بطل سيشل...

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جدة - عمرو شويل يقود الفلسطينى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى هجوم فريقه امام كوت دى او بطل سيشل فى المباراة المقررة بينهما ظهر غدا الاحد فى ذهاب دور الـ 32 مكرر للكونفيدرالية الأفريقية .

وسافر إيهاب جلال المديرالفني للفريق البورسعيدي بقائمة تضم 20 لاعبا لموجهة بطل سيشل وهم:أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال عبد الواحد ، فريد شوقي ، حجاج عويس ، عمرو موسى ، أحمد ياسر ، ايزي ايميكا ، اسلام عطية ، حسن علي ، سعيد سينبوري ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو، فيما شهدت القائمة استبعاد محمود حمد وعبدالناصر دى ماريا؛ للإيقاف.

وقال ايهاب جلال للاعبيه، بطل سيشل سيحاول حفظ ماء الوجه، لاسيما أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، لذا فليس هناك مجال سوى احترام المنافس واللعب بجدية لتحقيق نتيجة إيجايبة قبل مباراة العودة بالقاهرة والمقرر لها 3 نوفمبر المقبل.

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وتلقى كوت دى أور بطل سيشل هزيمة من صن دوانز فى أرضه (5-0)، قبل أن يخسر إيابا فى جنوب أفريقيا بنتيجة كاسحة (11-1)، ليودع دورى أبطال أفريقيا بنتيجة 16-1 بعدما أصبح بمثابة "حصّالة" دورى الأبطال وينتقل لمنافسات الكونفدرالية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى إدارة مباراة المصرى البورسعيدى وكوت دى أور إلى طاقم تحكيم ينتمي إلى دولة موريشيوس، يضم كلاً من باتريس ميلازار حكماً للساحة ومعه كل من سايلش جوبين مساعداً أول ونواز روساى مساعداً ثانياً وجانيش شتوري حكماً رابعاً، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى دودا نيرمبوافونجي من مدغشقر.