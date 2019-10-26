شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يخطف الوصافة بثنائية موراتا في مرمى بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - زاحم أتلتيكو مدريد فريق برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه أتلتيك بلباو 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي أتلتيكو مدريد ساؤول نيغيز وألفارو موراتا في الدقيقتين 28 و64. ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 19 نقطة وقفز للمركز الثاني بفارق الأهداف خلف برشلونة، وبفارق نقطة أمام ريال مدريد، فيما توقف رصيد أتلتيك بلباو عند 13 نقطة في المركز العاشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع. فيما تعد هذه الخسارة هي الثالث لأتلتيك بلباو في الدوري مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في أربع.

وبإمكان غرناطة أن ينتزع صدارة الدوري الإسباني يوم الأحد في حال فوزه على ريال بيتيس بأي نتيجة ، في ظل تأجيل لقاء الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد الذي كان يفترض إقامته بسبب الظروف السياسية في إقليم كتالونيا.

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وفي المباراة الثانية، حقق فريق ليغانيس أول انتصار له في الدوري الإسباني هذا الموسم بفوزه على ضيفه ريال مايوركا 1 - صفر. ويدين ليغانيس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن بريثويت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 31.

ورفع ليغانيس رصيده إلى خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير وتوقف رصيد مايوركا عند عشر نقاط في المركز الخامس عشر.

وهذا هو الفوز الأول لفريق ليغانيس في الدوري مقابل الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لمايوركا في الدوري هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات والتعادل في مباراة وحيدة.

وفي المباراة الثالثة، فاز بلد الوليد على ضيفه إيبار 2 - صفر. وسجل هدفي بلد الوليد سيرجيو جوارديولا نافارو ومحمد ساليسو في الدقيقتين العاشرة و39. ورفع بلد الوليد رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد إيبار عند تسع نقاط في المركز السادس عشر.