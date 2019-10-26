رداً على الزملكاوية.. تركي آل الشيخ: «الأهلي لا يركع لأحد»

الموجز

وجه رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، تركي آل الشيخ، رسالة جديدة إلى جماهير النادي الأهلي.

ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" مساء اليوم السبت، منشوراً ردًا على هاشتاج متداول حالياً على موقع "تويتر" قائلاً :"الأهلي لا يركع لأحد، ولن يركع لأحد".

وأضاف آل الشيخ :"أحذر جماهير الأهلي الذي أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان الأهلي العظيم".

وتابع :"احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

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وأكمل :"أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع، ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره".

وأنهى :"تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واللي يلعب معانا يستحمل".

وكان آل الشيخ قد وجه رسالتين إلى جماهير النادي الأهلي، الأولى كانت صباح اليوم، قال فيها إنه أصبح داعمًا للكيان.

وفي رسالة أخرى، وجه آل الشيخ رسالة أخرى إلى جماهير الأهلي أعرب فيها عن رغبته في فتح صفحة جديدة.