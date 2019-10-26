ثلاثية بوليشيتش تساهم في فوز تشيلسي على بيرنلي









اسماء السيد - سجل الأمريكي كريستيان بوليشيتش مهاجم تشيلسي أول أهدافه في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن أحرز ثلاثية وأضاف ويليان هدفا خلال فوز مثير 4-2 على بيرنلي.

وهز بوليشيتش، الذي بدأ أساسيا في الدوري لأول مرة منذ 31 أغسطس آب، الشباك مرتين في الشوط الأول ثم جعل النتيجة 3-صفر بضربة رأس متقنة بعد العودة من الاستراحة بينما أضاف ويليان الهدف الرابع ليحقق تشيلسي انتصاره السابع على التوالي في جميع المسابقات.

وبهذا الفوز صعد تشيلسي للمركز الرابع برصيد 20 نقطة من عشر مباريات بينما يحتل بيرنلي المركز 11 ولديه 12 نقطة بعد أداء باهت في مباراته 200 في الدوري الممتاز ورقم 100 في استاد تيرف مور.

وعبر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي عن سعادته بأداء فريقه كما أوضح سبب تعمده إبعاد بوليشيتش عن اللعب في مرحلة مبكرة من الموسم.

وقال لمحطة سكاي سبورتس "هذا ملعب صعب حقا وطريقة سيطرتنا على المباراة والتحركات في وسط الملعب كانت جميلة".

وأضاف "حصل بوليشيتش على أسبوع راحة في الصيف ووصل بسعر كبير وأراد أن يلعب على الفور لكن كان يجب التأني وأن أتعامل معه بشكل صحيح وإخراج أفضل ما لديه وأنا سعيد به". ووضع بوليشيتش (21 عاما)، الذي أصبح أصغر لاعب في تشيلسي يسجل ثلاثية، الزوار في المقدمة في الدقيقة 21 بعد أن تلاعب باثنين من المدافعين ثم ضاعف التقدم بتسديدة غيرت اتجاهها قبل انتهاء الشوط الأول.

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وكلل لاعب الولايات المتحدة تألقه بإكمال الثلاثية في الدقيقة 56 بضربة رأس للوراء باغتت الحارس نيك بوب ثم سدد النشيط ويليان كرة رائعة من مسافة 12 مترا نحو الشباك.

وألغيت ركلة جزاء لتشيلسي بعد مراجعة الفيديو حيث بدا أن كالوم هودسون-أودوي لم يتعرض لعرقلة وحصل على انذار.

ومنح بيرنلي جماهيره المحبطة بعض السلوى بتسجيل هدفين متأخرين عبر جاي رودريجيز بتسديدة من 25 مترا في الدقيقة 86 ثم أضاف دوايت مكنيل هدفا آخر بتسديدة غيرت اتجاهها بعد ثلاث دقائق.

ولم يكن لامبارد سعيدا بفقدان التركيز في الدقائق الأخيرة لكنه رفض معاقبة فريقه لاستقبال هدفين سريعين.

وتابع "سأكون أول‭ ‬منتقد لاستقبال هدفين سهلين لكن ليس الليلة بسبب الطريقة التي لعبنا بها والأشياء الرائعة العديدة التي أعجبت بها.

"لن أسمح بهذا في غرفة الملابس الليلة. جئنا إلى ملعب صعب وفزنا بأريحية".

ملخص مباراة تشيلسي وبيرنلي: