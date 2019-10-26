فيدرر يهزم تيتيباس في قبل نهائي بازل ليحقق الفوز 50 هذا الموسم









اسماء السيد - تغلب روجر فيدرر المصنف الأول على اليوناني ستيفانوس تيتيباس المصنف الثالث بنتيجة 6-4 و6-4 في بطولة بازل للتنس ليحقق انتصاره رقم 50 هذا الموسم.

وحقق فيدرر رقما قياسيا بالانتصار في 50 مباراة على الأقل في موسم واحد في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين للمرة 16 ولم يخسر أي مجموعة في بازل هذا العام حيث انتصر في 23 مباراة متتالية على مدار السنوات.

وسيسعى اللاعب البالغ عمره 38 عاما للقبه العاشر في مدينته عندما يواجه الأسترالي أليكس دي مينو في النهائي غدا الأحد وهو رقم 157 في مسيرته في بطولات المحترفين.

وقال فيدرر الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "من الصعب أن أصدق أنني بلغت النهائي مرة أخرى في بازل. هذا أمر مثير للغاية.

"(الجماهير) تستمتع عندما أقدم أداء جيدا وهذا يدفعني للعب بشكل أفضل والقتال على كل نقطة وأن أفعل أي شيء. هذا ما تفعله عندما تتمتع بأفضلية اللعب على أرضك".

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ولم يخسر اللاعب السويسري المصنف الأول عالميا سابقا إرساله وفاز في 80 و85 في المئة من نقاط الإرسالين الأول والثاني على الترتيب وكسر إرسال تيتيباس البالغ عمره 21 عاما مرتين في مواجهة استمرت 78 دقيقة.

وكان فيدرر، الذي سدد 28 ضربة ناجحة، خطيرا عند تقدمه إلى الشباك وانتصر في تسع من عشر نقاط عند الشباك في المجموعة الأولى فقط.

وفي وقت سابق، تغلب دي مينو على الأمريكي رايلي أوبلكا صاحب الإرسال القوي بنتيجة 7-6 و6-7 و7-6.

وخسر كل منهما إرساله مرة واحدة في المباراة التي استمرت ساعتين ونصف الساعة.

ورغم أن أوبلكا سدد 26 ضربة إرسال ساحقة مقابل 14 لدي مينو تفوق اللاعب الأسترالي البالغ عمره 20 عاما في الأشواط الحاسمة ليتأهل إلى مباراته النهائية السادسة في بطولات المحترفين والرابعة هذا العام بعدما نال اللقب في سيدني وأتلانتا وتشوهاي.