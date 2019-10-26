فرستابن أول المنطلقين في المكسيك وبوتاس يتعرض لحادث









اسماء السيد - وضع ماكس فرستابن سيارته رد بول في مركز أول المنطلقين ليعزز فرصته في الفوز بسباق المكسيك ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات للمرة الثالثة على التوالي بعد تجارب تأهيلية انتهت بحادث كبير لفالتيري بوتاس سائق مرسيدس المنافس على اللقب.

وانضم شارل لوكلير سائق فيراري إلى نظيره الهولندي في الصف الأول فيما جاء زميله سيباستيان فيتل ثالثا أمام سائق مرسيدس لويس هاميلتون الذي يجب عليه الصعود على منصة التتويج ليحافظ على آماله في حصد لقبه السادس غدا الأحد.

وسينطلق بوتاس، وهو السائق الوحيد الذي يمكن أن يحرم هاميلتون من اللقب، من المركز السادس لو لم توقع عليه أي عقوبات.