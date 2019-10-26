السد يتعافى سريعا من الخروج الآسيوي والدحيل يعتلي الصدارة









اسماء السيد - أحرز البرازيلي إدميلسون جونيور هدفا قرب النهاية ليقود الدحيل للفوز 2-1 على الغرافة واعتلاء قمة دوري نجوم قطر لكرة القدم بينما تعافى السد سريعا من خروجه الآسيوي بفوزه بالنتيجة ذاتها على الأهلي.

ورفع الدحيل، وصيف السد بطل الموسم الماضي، رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات في الصدارة متفوقا بفارق نقطتين عن الريان وخمس نقاط عن السد الذي خاض ست مباريات فقط بينما ظل رصيد الغرافة 14 نقطة في المركز الرابع.

وهز الجزائري سفيان حني شباك كلود أمين حارس الدحيل بتسديدة أرضية قوية من عند حدود منطقة الجزاء بعد مرور ساعة من البداية لكن بعدها بست دقائق أدرك محمد مونتاري التعادل بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية.

وسجل إدميلسون هدف الفوز للدحيل وأول أهدافه هذا الموسم عندما تلقى تمريرة طويلة أحسن استقبالها ليدخل منطقة الجزاء ويسدد على يمين قاسم برهان حارس الغرافة قبل النهاية بثلاث دقائق.

وكاد الدحيل أن يتقدم في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني لكن القائم الأيمن لمرمى الغرافة تصدى لتسديدة قوية من التونسي يوسف المساكني.

وتصدى برهان لتسديدة اخرى من المساكني من وضع انفراد في الدقيقة 53 ليحرم الدحيل من التقدم.

* السد يتعافى سريعا

وفاز السد 4-2 خارج ملعبه على الهلال السعودي يوم الثلاثاء الماضي لكنه خسر 6-5 في النتيجة الإجمالية للدور قبل النهائي في دوري الأبطال ليفشل في الوصول لنهائي البطولة القارية التي نال لقبها لآخر مرة في 2011.

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وتقدم السد للمركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد هزيمته في مباراته السابقة في الدوري 4-2 أمام الريان، الذي تراجع للمركز الثاني، بعدما استهل الموسم بأربعة انتصارات متتالية.

وسجل ثنائية السد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح الذي غاب عن مواجهة الهلال الأخيرة للإيقاف.

ووضع بونجاج، هداف الموسم الماضي، السد في المقدمة في الدقيقة 23 بعدما راوغ أحد المدافعين وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الأهلي.

وضاعف النتيجة بعدها بتسع دقائق من ركلة جزاء ليحرز هدفه الثاني في المباراة والتاسع في المسابقة.

وقلص الأهلي النتيجة بعد استئناف اللاعب بثلاث دقائق عبر أبل هرنانديز الذي ألغى له الحكم هدفا في الشوط الأول بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وظل رصيد الأهلي عشر نقاط من ثماني مباريات في المركز السابع.

وقال الإسباني تشابي مدرب السد لموقع النادي على الإنترنت "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة وهذا ما تأكد عندما نجح الأهلي في تقليص الفارق.

"هذا هو حالنا بعد الخروج من دوري الأبطال فكل المباريات صعبة وعلينا الاستفادة من الأخطاء في المباريات المقبلة".