المنتخب لم يتم استبعاد كهربا من معسكر نوفمبر

أعلن مسئولو منتخب مصر الأول أنه لم يتم استبعاد محمود كهربا من معسكر نوفمبر المقبل كما يتردد، وانه بناءً على طلب مسؤولي الزمالك، حيث يتواجد كهربا في معسكر نوفمبر وأما عن خوضه لمباراتي كينيا وجزر القمر فقد أكد مسؤولي المنتخب أنه متوقف على مستواه الفني والبدني خلال المعسكر.

حيث أكد الجهاز الفني أنه سيتم اختيار 32 لاعبا للمعسكر وسيتم استبعاد عدد منهم قبل مباراتي كينيا وجزر القمر، والتي من المقرر أن يخوضهم المنتخب يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، كما كشف كابتن حسام البدرى، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل، حيث يخوض المنتخب مباراتي كينيا وجزر القمر وقد شملت القائمة 6 لاعبين محترفين وهم:

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي )

أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد النني (بشكتاش التركي)

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محمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي )

أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي)

محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي )