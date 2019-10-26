تعرف على مواعيد مباريات الاهلي مع النجم والهلال وبلاتينيوم

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بإرسال خطاباً للنادي الأهلي والذي يعلن فيه موعد أول ثلاث مباريات للمارد الأحمر في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث أوضح الخطاب ان الأهلي سيلعب ضمن المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مع كلاً من الهلال السوداني، النجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم الزيمبابوي.

حيث تقرر أن تكون مواعيد المباريات كالتالي يتواجه الفريق الأحمر مع النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر بتونس خلال الجولة الأولى يوم 29 من شهر نوفمبر القادم، ثم يستضيف الأهلي نظيره الهلال السوداني بمصر يوم 6 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية، ثم يستضيف فريق بلاتينيوم الزيمبابوي يوم 28 ديسمبر القادم.

فيما لم يتم تحديد المواعيد الأخري للمباريات الثلاثة بدور المجموعات، حيث سيخرج الأحمر لمواجهة بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النجم الساحلي بمصر ومن ثم يختتم منافسات دور المجموعات بمواجهة الهلال في السودان في شهر مارس.