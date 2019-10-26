المقاصة يستأنف تدريباته غدا الأحد

تنتهي فترة الراحة لفريق مصر للمقاصة للتدريبات غدا الأحد، والتي كان قد حصل عليها الفريق بعد مباراة وادي دجلة في الأسبوع الخامس من الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، ويبدأ من الغد تدريبادته.

يذكر أن الجهاز الفني للمقاصة قد كان منح اللاعبين 4 أيام راحة من التدريبات، وخاصة في ظل توقف مسابقة الدوري حوالي شهر، وكذلك استعداد المنتخب الوطني الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا 2021 ، وكذلك بالنسبة للمنتخب الأوليمبي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام، والمقرر إقامتها في مصر خلال شهر نوفمبر القادم.

ومن المقرر غدا أن يتم إعلان جدول إعداد الفريق خلال فترة الراحة وعدد المباريات الودية التي سيخوضها الجهاز الفني للمقاصة، خلال تدريب الغد، ويشار أن فريق مصر للمقاصة يحتل المركز الـ 7 في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 5 مباريات، حيث استطاع الفريق الفيومي الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة والتعادل في مباراتين.