اقامة مباريات تمهيدي الكأس المؤجلة يوم الاثنين المقبل

أصدرت دارة المسابقات باتحاد الكرة، اليوم السبت، قراراً بإقامة الـ 15 مباراة التي أُجلت اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي بكأس مصر إلى يوم الاثنين المقبل، على أن تقام على الملاعب نفسها وفي الوقت الذي تم تحديده من قبل.

من الجدير بالذكر أن اتخذت إدارة المسابقات قراراً بتأجيل 15 مباراة كان من المقرر إقامتها اليوم ضمن مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس مصر، والسبب وراء ذلك هو نظراً لاحتمالية سوء الأحوال الجوية عقب أن حذرت الأرصاد الجوية من تقلب الطقس.

والمبارات التي تم تأجيلها هي: “سبورتنج / بني عبيد، الرجاء / الأولمبي، أبو قير للأسمدة / شربين، بيلا / بلطيم، الجزيرة بالضبعة / الحرية بمطروح، نهضة العامرية / القباري، عرب الرمل / المطرية بالدقهلية، عمال المنصورة / السنبلاوين، ألعاب دمنهور / ميت الخولي، العبور بالأسكندرية / المنصورة، اتحاد نبروه / الحامول، غزل المحلة / كفر الشيخ، عثماثون طنطا / الحمام، غزل شبين / المعمورة، بورفؤاد / منشية الشهداء”