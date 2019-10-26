ديسابر يفكر الاعتماد على مهدى سليمان أمام يانج أفريكانز

يفكر الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، بالاستعانة بالحارس مهدى سليمان والاعتماد عليه في حراسة مرمي الفريق بمباراته أمام يانج أفريكانز التنزانى، والمقرر إقامتها على الملعب الوطني بتنزانيا يوم غد الأحد، والتي ستكون ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

حيث أن حارس الفريق الأول أحمد الشناوى يعاني من إصابة في الأنف، أثناء مشاركته في مواجهة الإنتاج الحربى بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، والتي قد انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يذكر أن مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في الكونفدرالية الأفريقية، حيث تأهل بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري عن الموسم الماضي.