شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عمرو لاعب الشمس يتوج بذهبية الجودو فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل أحمد عمرو سمير لاعب نادى الشمس على الميدالية الذهبيية فى بطولة الجمهورية للجودو لوزن 66 كيلو جرام، التى أقيمت المنافسات الخاصة بها فى ستاد القاهرة الدولى. وأبدى اللاعب سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الذهبية فى منافسات بطولة الجمهورية، موضحاً إنه يستعد خلال الوقت الحالى لأولمبياد طوكيو 2020 وتعد الميدالية الذهبية التى حصل عليها حافزاً له فى تلك المرحلة. وكان فريق الجودو بنادى النصر بقيادة نبيل شرارة المدير الفنى قد حصد مؤخرا 19 ميدالية متنوعة فى بطولة الجمهورية المفتوحة التي أقيمت باستاد القاهرة الدولى.

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