شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ويثرب عادل تتأهلان لدور الـ 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تأهلت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لسيدات الاسكواش، ويثرب عادل لاعبة النادي الأهلي إلى دور الـ 16 ببطولة العالم لسيدات الاسكواش والتي تستضيفها أهرامات الجيزة حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 430 ألف دولار.

وفازت الشربيني على منافستها الكندية هولي نوتون بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 26 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 13-11، 11-7، 11-4.

وفازت يثرب عادل على مواطنتها المصرية ندى عباس بنتية 3/2 في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11, 11-13, 13-11, 13-11, 11-9 .

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فيما خسرت زينة مكاوي أمام منافستها جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-7, 9-11, 11-6, 11-9 .

وتمثل هذه البطولة الظهور الأول للبطلة المصرية نور الشربيني والتي غابت عن أول ثلاث بطولات في الموسم الجديد ( الصين المفتوحة، سان فرانسيسكو، وأمريكا المفتوحة) بسبب الإصابة في الركبة قبل أن تعود للمشاركة في بطولة العالم.

وتحمل نور الشربيني لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، وذلك بعدما حصدت اللقب عقب تغلبها على نور الطيب المصنفة العالمية الثالثة في المباراة النهائية.