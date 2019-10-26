شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة منتخب رجال كرة اليد أمام البرتغال 26 / 27 وديًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال كرة اليد الأول أمام نظيره البرتغالى بنتيجة 27 /26 فى ثان وديات المنتخبين، وذلك على صالة المركز الأوليمبى بالمعادى .

وخاض منتخب مصر لكرة اليد أولى الوديات أمام البرتغال أول أمس الخميس على صالة هليوبوليس الشروق فى اللقاء الذى إنتهى بنتيجة 30 / 25 لصالح الفراعنة.

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تأتى وديتى المنتخب وهولندا ضمن استعدادات المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية التي ستقام بتونس خلال الفترة من 16 الي 26 من يناير المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو باليابان عام 2020 .

وأسفرت قرعة بطولة الأمم الأفريقية لكرة اليد 2020 المقرر إقامتها يناير المقبل بتونس عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من كينيا - غينيا - الكونغو الديمقراطية .