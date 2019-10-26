شريف إكرامى يهنئ وحش أفريقيا بعيد ميلاده: كل سنة وأنت طيب الأصل و القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى، على تهنئة والده إكرامى الشحات وحش أفريقيا وأسطورة حراسة المرمى فى النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الـ"64"، حيث إنه من مواليد 26 أكتوبر 1955.

ونشر شريف صورة تجمعه بوالده عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى معلقًا عليها: "كل سنه وانت بخير و صحه و سعادة يا وحش إفريقيا وعقبال 100 سنه يا طيب الأصل و القلب".



شريف إكرامى مع والده

ومن أهم المحطات فى مشوار إكرامى الشحات بهذه المناسبة..

1- إكرامى أحمد الشحات أو وحش أفريقيا كما أطلقت عليه جماهير الكرة، من مواليد مدينة السويس فى 26 أكتوبر عام 1955.

2- انضم لناشئى الأهلى عام 1969 وبعد أقل من عامين تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1971 ولعب أول مباراة ودية أمام السويس فى فترة توقف النشاط الكروى بسبب الحرب وفاز الأهلى بنتيجة 5 / 1.

3- البداية الرسمية لوحش أفريقيا كانت صعبة بعد أن تولى إكرامى حراسة مرمى الأهلى أمام الاتحاد فى موسم 1972/1973 ليلقى الأهلى هزيمته الأولى فى هذا الموسم على ملعبه بهدف نظيف وتوقع الجميع نهاية مبكرة للحارس الصاعد، إلا أن الراحل عبده صالح الوحش طالب ببقائه وأعطاه الفرصة فى المباراة التالية أمام الإسماعيلى وأحرز الأهلى الفوز بهدف نظيف لتبدأ انطلاقة حارس مرمى الأهلى داخل المستطيل الأخضر.

4- شارك إكرامى فى أكثر من 300 مباراة مع الأهلى ليحطم الرقم القياسى، الذى كان يحتفظ به حارس الأهلى القدير عادل هيكل الذى لعب 14 عاما متتالية، وبات إكرامى من أكثر حراس المرمى مشاركة مع الفريق الأول بالأهلى.

5- قرر إكرامى اعتزال اللعبة عام 1987 بعد أن أمضى مع الأهلى أكثر من 18 عاما، ساهم معه فى الفوز ببطولة الدورى 10 مرات وبطولة الكأس 5 مرات وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكأس 3 مرات وأبطال الدورى مرة واحدة.

6- نال إكرامى شرف تمثيل مصر فى 50 مباراة دولية وكانت أبرز نتائجه مع المنتخب الفوز بكأس فلسطين فى تونس عام 1975، والصعود إلى نهائيات دورتى الألعاب الأولمبية فى موسكو ثم لوس أنجلوس عامى 1984/1980 واعتزل إكرامى اللعب فى نهاية العام 1989.

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7- تولى إكرامى الإشراف على تدريب حراس المرمى بالنادى الأهلى، وكان تحت اشرافه العديد من كبار حراس المرمى فى مصر والنادى الأهلى بل وأفريقيا أمثال أحمد شوبير وعصام الحضرى وأمير عبد الحميد.

8- فاز إكرامى مع النادى الأهلى خلال توليه هذا المنصب العديد من البطولات المحلية والأفريقية والعربية وحاز النادى الأهلى على بطولة الدورى العام سبع مرات متتالية فى رقم لم يتم كسره حتى الآن.

9- فى عام 2005 تلقى إكرامى صدمة عنيفة إثر وفاة نجله "أحمد" حارس مرمى الأهلى السابق وحارس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الذى فاز ببطولة أفريقيا 1996 ببتسوانا ومثل مصر فى كأس العالم للناشئين بالقاهرة، فى ريعان شبابه ليصاب الحارس الأشهر فى تاريخ القلعة الحمراء بصدمة كبيرة.

10- عائلة إكرامى كروية للغاية فلديه شقيقه "إحسان الشحات" مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، ونجله شريف إكرامى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى حالياً، ورمضان صبحى صانع ألعاب ستوك سيتى الإنجليزى الحالى والأهلى السابق "خطيب ابنته حبيبة"

11- لم يكتف إكرامى بموهبته الكروية وإنما أثبت حضوراً فى السينما المصرية بدوره الرائع فى الفيلم الكوميدى "رجل فقد عقله"، الذى شاركه فى بطولته النجوم فريد شوقى وعادل إمام وسهير رمزى وكريمة مختار، وهو من إخراج محمد عبد العزيز وتأليف على الزرقانى، وحاول إكرامى فى الفيلم بمساعدة عادل إمام إقناع والدتهما كريمة مختار بالاهتمام بنفسها حتى لا يتركها زوجها ويتجه لمغامراته العاطفية التى يحاولان إفشالها بكل الطرق.

كما شارك إكرامى فى العديد من الأفلام الجيدة مثل فيلم "مرسى فوق ومرسى تحت" من بطولة محمود ياسين وشيرين وناهد شريف، بالإضافة إلى فيلم "يارب ولد" للمؤلف فيصل ندا والمخرج عمر عبد العزيز وشاركه فى البطولة النجوم سمير غانم وفريد شوقى وأحمد راتب ودلال عبدالعزيز وكريمة مختار وإسعاد يونس، كما شارك إكرامى مع نجاح الموجى ومظهر أبو النجا وأمين الهنيدى فى فيلم "إحنا بتوع الإسعاف" للمخرج صلاح كريم.

12- يتولى إكرامى حالياً منصب المشرف على مدربى حراس المرمى بقطاع الناشئين بالأهلى