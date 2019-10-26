طارق مؤمن يودع بطولة مصر الدولية للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع طارق مؤمن المصنف الثالث عالميا لرجال الاسكواش، بطولة مصر الدولية وذلك عقب خسارته في مباراة دور الـ 32 من البطولة. Advertisements وخسر مؤمن أمام منافسه جويل ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط في مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 9-11, 12-10, 11-9 . وتستضيف الأهرامات بطولة مصر الدولية حتى الأول من نوفمبر المقبل بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار وهو ما يضعها بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة ببطولات الاسكواش

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