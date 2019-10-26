اف سي مصر يواجه الإنتاج الحربي والقناة في معسكر الإسماعيلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفني لفريق اف سي مصر بقيادة عبد الناصر محمد علي خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق المقرر اقامته في الإسماعيلية الأسبوع المقبل، في اطار برنامج اعداد الفريق لاستئناف الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب الوطني الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021، والمنتخب الاوليمبي الذي يستعد للمشاركة في بطولة الأمم الافريقية تحت 23 عاما .
وسيواجه فريق اف سي مصر كل من الإنتاج الحربي والقناة خلال معسكر الإسماعيلية، علي ان يتم الاتفاق مع فريق لخوض مباراة ودية ثالثة خلال نفس المعسكر.
يذكر أن فريق اف سي مصر يحتل المركز الـ 16 برصيد 3 نقاط في جدول الدوري، من 5 مباريات حيث حقق الفريق التعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين ولم يحقق أي فوز.
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