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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت الموافق 26/ 10/ 2019 شهد العديد من الأحداث الرياضية جاء فى مقدمتها، الكاف يُخطر الأهلى بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم، والزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا. الكاف يُخطر الاهلي بمواعيد مباريات النجم والهلال وبلاتينيوم الزمالك يواجه زيسكو الزامبى 28 ديسمبر فى دورى أبطال إفريقيا تركى آل الشيخ: أنا أهلاوى وفتحت صفحة جديدة فى حب الكيان فيديو.. مسيرة فى حب محمد محمود أمام منزله قبل السفر إلى ألمانيا ديانج يغيب عن الاهلي في المعسكر الخارجي بالإمارات.. اعرف السبب الزمالك يفضل دخول معسكر فى مدينة 6 أكتوبر فى فترة التوقف Advertisements المنتخب يؤكد تواجد كهربا فى معسكر نوفمبر وعدم استبعاده الحضرى: "لو كان عندي وكيل كنت حققت نجاح أكبر من صلاح" علي فرج يتأهل لدور الـ 16 ببطولة مصر الدولية للاسكواش وخروج أبو الغار سوبر كورة.. ديسابر يخصم 30% من راتب نجمي بيراميدز ويؤكد : أنتم هواه الأهلي يسافر الإمارات 31 أكتوبر ويواجه بنى ياس ودياً 3 نوفمبر جروس يفتتح مشواره مع الأهلى بالخسارة أمام الحزم بالدوري السعودي.. فيديو

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