نشرة أخبار سوبر كورة.. مواعيد مؤجلات كأس مصر.. تعادل يوفنتوس.. والبايرن يتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

سوبر كورة يكشف هل يفكر الأهلي في ضم كينو وحقيقه إصابته

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تفاصيل مفاوضات القلعة الحمراء مع البرازيلي كينو لاعب الجزيرة الإماراتي حالياً وبالمعار من فريق بيراميدز وآخر ما توصلت اليه إدارة النادي بشأن انتقال اللاعب للدوري المصري مجدداً خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

إختار موقع "هوسكورد" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم، محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر أفضل لاعب فى نادي استون فيلا أمام مانشستر سيتي في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي بنتيجة 3 – 0.

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يغيب المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي عن معسكر الفريق الذى سيُقام في الإمارات خلال الأسبوع المقبل بسبب انضمامه لمنتخب بلاده الأوليمبي.

تركي آل الشيخ للأهلاوية: "لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين"