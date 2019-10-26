محمد بركات يعلق على استدعاء كهربا وكوكا لصفوف المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أن محمود كهربا، لاعب أفيس البرتغالي، ليس غريبًا على منتخب مصر، وتواجده الآن ليس المرة الأولى فهو كان حاضرا في مناسبات سابقة.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية لقناة تايم سبورتس:" كهربا مش غريب عن المنتخب، فهو لاعب تواجد في كأس الأمم الأفريقية 2017 وكأس العالم 2018".

وأضاف:" كهربا يواجه خلال الفترة الماضية مشكلة مع الزمالك لكن نعلم جيدا مستواه وتأثيره في حالة تركيزه فقط في الملعب".

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وتابع:" مشكلته الحالية ان تركيزه برة الملعب اكتر من الملعب، والكابتن حسام البدري صارم في تعامله والتزام كهربا هو الفيصل في تواجد اللاعب او استبعاده".

وعن اختيار أحمد حسن كوكا، لاعب براجا البرتغالي، للتواجد مع منتخب مصر، أوضح بركات، أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها كوكا بسبب ضمه لصفوف منتخب مصر.

وأشار إلى أن الجهاز الفني منتخب مصر بقيادة حسام البدري، يرى أنه في احتياج لتواجد احمد حسن كوكا، بسبب أن منتخب مصر يعاني من أزمة في هذا المركز منذ فترة".

وأتم تصريحاته:" كوكا لم يخرج كل قدراته حتى الآن، البدري مقتنع وسيظل وراء اللاعب حتى يخرج منه أفضل ما لديه".