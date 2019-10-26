"الأهلي لن يركع لأحد".. آل الشيخ يوجه رسالة رابعة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق وألميريا الحالي، ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة لجماهير الأهلي.
آل الشيخ نشر عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" اليوم السبت ردًا على هاشتاج متداول على "تويتر" قائلاً :"الأهلي لا يركع لأحد، ولن يركع لأحد".
وأضاف آل الشيخ :"أحذر جماهير الأهلي الذي أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان الأهلي العظيم".
وتابع :"احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".
وأكمل :"أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع، ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره".
وأنهى :"تذكروا أنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، واللي يلعب معانا يستحمل".
آل الشيخ سبق وأن وجه رسالتين لجماهير الأهلي الأولى كانت صباح اليوم، قائلاً إنه أصبح داعمًا للكيان (طالع التفاصيل).
وفي رسالة أخرى، وجه رئيس النادي الشرفي السابق للأهلي رسالة معربًا عن رغبته في فتح صفحة جديدة (طالع التفاصيل).
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