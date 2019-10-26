الزمالك يرسل تذاكر الطيران لكاسونجو من أجل العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أرسل مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تذاكر الطيران لكاسونجو كابونجو مهاجم الفريق من أجل إلى القاهرة من أجل العودة لمصر والانضمام للتدريبات بعد فسخ الوداد البيضاوي المغربي لعقد استعارة اللاعب.

وكشف مصدر من داخل الزمالك في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن النادي أرسل تذاكر الطيران إلى اللاعب المتواجد حاليًا في الكونغو، خلال الساعات الماضية من أجل الانخراط في التدريبات مع الفريق للحفاط على مستواه.

وسينخرط كاسونجو في تدريبات الزمالك مع نهاية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين، وبداية مرحلة الاستعداد لاستئناف بطولة الدوري عقب بطولة أمم أفريقيا المؤهلة للأولمبياد.

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وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أكد في تصريحات تلفزيونية أن كاسونجو سيعود إلى تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفسخ اللاعب عقده مع نادي الوداد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، مقررًا العودة لناديه الزمالك لحين انتهاء فترة الإعارة.

ويمتلك الزمالك في الوقت الحالي 4 لاعبين أجانب، ولا يحق له قيد كاسونجو إلا من خلال رفع أحد اللاعبين الأجانب من القائمة في يناير القادم.