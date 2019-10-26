عبد الحفيظ: الكاف أخطرنا بمواعيد مباريات الأهلي بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مواعيد مباريات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. وكانت قرعة دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز من زيمبابوي. وستكون بداية مشوار الأهلي في دور المجموعات بمواجهة النجم الساحلي التونسي، قبل أن يلتقي أمام الهلال السوداني في الجولة الثانية وبلاتنيوم ستارز الزيمبابوي بالجولة الثالثة. Advertisements وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لمصراوي: "كاف أخطرنا بمواعيد أول ثلاث جولات للفريق في دوري أبطال إفريقيا". وأضاف: "سنواجه النجم فى الـ 29 من شهر نوفمبر المقبل ، ثم الهلال السودانى وبلاتينوم يومى 6 و28 ديسمبر المقبل فى القاهرة." وكان قيس عاشور المتحدث الإعلامي باسم النجم الساحلي أن ناديه اختار الملعب الأولمبي برادس ليكون مسرحًا لمباراة الفريقين.

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