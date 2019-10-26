بعد إعلان عودته للأهلي.. تركي آل الشيخ: "اللي يلعب معانا يستحمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، ليؤكد حبه ودعمه للنادي الأحمر، مؤكدًا أنه يعود مسامحا للجميع وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له.

وكتب آل الشيخ في تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "أحذر جماهير الأهلي الذين أتشرف بأني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف إلى الإساءة لعلاقتنا كشعوب ودول".

وأضاف: "علاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم، احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا.. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى".

وتابع: "أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع.. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره، وتذكروا أنه لا يُلدغ مؤمن من جحر مرتين".

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وأتم تركي آل الشيخ بعبارته الشهيرة قائلا: "اللي يلعب معانا يستحمل".

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