المصري يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة فريق كوت دي أور بطل سيشل في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

اختتم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته على ستاد لينيتيه بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل استعداداً لمباراته بذهاب دور الـ32 الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية والتي تجمعه في الثانية من عصر غد الأحد بنظيره فريق كوت دي أور بطل سيشل.

وحرص إيهاب جلال خلال المران الذي استمر لما يقرب من ساعة على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد.

وشهد المران تركيزا كبيرا على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الهجومية والدفاعية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت تألقا لعدد كبير من اللاعبين وفي مقدمتهم كريم العراقي الذي شعر خلال اليومين الماضيين بشد عضلي بسيط حرص معه الجهاز الفني على إراحته بعض الشئ خلال التدريب الأساسي أمس.