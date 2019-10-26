تركي آل الشيخ يعلنها: أسامح الجميع وصفحة جديدة في حب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، فتح صفحة جديدة مع النادي الأحمر، مشيرًا إلى أنه يسامح الجميع بنية خالصة.

وكتب آل الشيخ، في تدوينة جديدة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك مساء اليوم السبت: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم".

وأضاف: "لكن ما حز في نفسي هو سباب البعض لوالدتي والآن وقد أتضح للجميع كل شيء".

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وأتم مالك بيراميدز السابق ونادي ألميريا الإسباني حاليا قائلا: "لذلك أعلن وبنية خالصة مسامحة الجميع والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".

يأتي هذا بعد ساعات من تدوينة أخرى كتبها المستشار السعودي، أكد فيها رفضه لما تعرض له محمود الخطيب رئيس الأهلي، مؤكدا أنه أصبح داعما للكيان (طالع التفاصيل).

يُذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في منتصف شهر أكتوبر الجاري سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.