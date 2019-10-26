التعادل السلبي يحسم لقاء ناشئي طلائع الجيش مع الجزيرة الرياضي

حسم التعادل السلبي مواجهة طلائع الجيش مواليد 2009 امام نظيره الجزيره الرياضي في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم بملعب المقاولون العرب

ضمن بطولة السوبر.

وبذلك يحصد الفريق النقطة الثالثة في مشواره بالبطولة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

الجدير بالذكر ان فريق طلائع الجيش 2009 يقوده جهاز فني مكون من عمرو سعيد المدير الفني وابراهيم صلاح ابراهيم المدرب العام وسلطان جمال ادري الفريق ومدرب حراس المرمي نبيل محمود.