منتخب الشباب يهزم الشمس بهدف وديا

فاز منتخب الشباب مواليد ٢٠٠١ بقيادة الكابتن ربيع ياسين على فريق الشمس بهدف احرزه ابراهيم عادل من ضربة جزاء فى الشوط الاول من المباراه الودية التى اقيمت بينهما بالملعب الفرعى لاستاد القاهره . ضربة جزاء فى الشوط الاول من المباراه الودية التى اقيمت بينهما بالملعب الفرعى لاستاد القاهره . واكد ربيع ياسين المد ير الفنى انه راض عن التجربة وان الامور تسير طبقا للبرنامج الذى وضعه .

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