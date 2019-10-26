ناشئو طائرة وادي دجلة يهزم مصر للبترول 3 /2 ببطولة منطقة القاهرة

حقق فريق أندية وادي دجلة المعادي للكرة الطائرة ناشئين تحت 17 سنة الفوز على فريق مصر للبترول بنتيجة 3-2 في أول مباريات الدور النهائي من بطولة دوري منطقة القاهرة للكرة الطائرة. 3-2 في أول مباريات الدور النهائي من بطولة دوري منطقة القاهرة للكرة الطائرة. وعلى صعيد أخر يواصل فريق وادي دجلة تدريباتة القوية استعداداً لمباراتة القادمة والمرتقبة أمام فريق الطيران والمقرر اقامتها يوم الاربعاء المقبل بنادي الطيران.

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