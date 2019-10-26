غدا: الانتخابات التكميلية لمجلس ادارة بتروجت

تجرى غدا "الاحد "الانتخابات التكميلية لمجلس ادارة نادي بتروجت لشغل المقاعد الخمسة الشاغرة لإختيار رئيس للنادي ونائبا له وامين صندوق وعضوين من أعضاء المجلس. المجلس. وكانت المناصب الشاغرة قد خلت بوصول بعضهم للسن القانونية للإحالة للمعاش او تولي منصب جديد باحدى الشركات البتروليه وعلى رأسهم المهندس احمد فهيم والدكتور معتز خليل وعربي أمبن. باحدى الشركات البتروليه وعلى رأسهم المهندس احمد فهيم والدكتور معتز خليل وعربي أمبن. وسوف يحق لاعضاء الجمعية العمومية التي تبلغ حوالي الفي عضو الادلاء بأصواتهم من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء لإختيار الاعضاء الخمسة.

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