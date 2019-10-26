فراعنة اليد يهزم البرتغال 27 / 26 وديًّا في مباراة مثيرة

حقق منتخب مصر الوطني الأول للرجال لكرة اليد فوزًا مثيرا أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 27 – 26 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين منذ قليل في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأممالأفريقية والتي ستقام في تونس يناير المقبل.
وكان منتخبنا قد حقق الفوز في الودية الأولى أمام البرتغال أمس بنتيجة 30 - 26 .
وشهد اللقائين قيام الجهاز الفني للمنتخبنا الوطني بقيادة الإسبانى روبرتو غارسيا باروندو المدير الفني، بتنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المبارتين بجانب مشاركة بعض العناصر من اللاعبين الشباب والناشئين مع اللاعبين الكبار لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الوقوف على التشكيل الذى سيمثل مصر ببطولة الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر فراعنة اليد يهزم البرتغال 27 / 26 وديًّا في مباراة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.