فراعنة اليد يهزم البرتغال 27 / 26 وديًّا في مباراة مثيرة

حقق منتخب مصر الوطني الأول للرجال لكرة اليد فوزًا مثيرا أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 27 – 26 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين منذ قليل في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم

الأفريقية والتي ستقام في تونس يناير المقبل.

وكان منتخبنا قد حقق الفوز في الودية الأولى أمام البرتغال أمس بنتيجة 30 - 26 .

وشهد اللقائين قيام الجهاز الفني للمنتخبنا الوطني بقيادة الإسبانى روبرتو غارسيا باروندو المدير الفني، بتنفيذ بعض الجمل الفنية خلال المبارتين بجانب مشاركة بعض العناصر من اللاعبين الشباب والناشئين مع اللاعبين الكبار لمنح الفرصة لجميع اللاعبين قبل الوقوف على التشكيل الذى سيمثل مصر ببطولة الأمم الأفريقية.