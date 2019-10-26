سيدات سبورتنج يهزمن الشمس في الجولة الخامسة ببطولة الدوري لكرة الطائرة

فاز فريق الاول لكرة الطائرة سيدات بنادي سبورتنج على نظيره الشمس بنتيجة ثلاثة اشواط مقابل شوط حيث إنتهى الشوط الأول بنتيجة ٢٥ – ١٩ والشوط الثاني ٢٥ – ١٦ والشوط الثالث ٢٤ – ٢٦ والشوط الرابع ٢٥ – ٨ ، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري. – ١٩ والشوط الثاني ٢٥ – ١٦ والشوط الثالث ٢٤ – ٢٦ والشوط الرابع ٢٥ – ٨ ، وذلك في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدوري. ويحتل سبورتنج المركز الثالث برصيد ١٢ نقطة، وتلتقي سيدات سبورتنج مع نظيرتها في سموحة وذلك يوم الأثنين القادم .

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