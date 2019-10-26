قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة غزل المحلة وكفر الشيخ في الثانية إلا ربع من بعد ظهر غدٍ الاثنين ضمن منافسات الدور التمهيدي لكأس مصر . منافسات الدور التمهيدي لكأس مصر . يأتى ذلك بعد قرار إلغاء إقامتها أمس السبت بسبب سوء أرضية الملعب الناتج عن هبوط أمطار كثيفة وسوء الأجواء المناخية. أرضية الملعب الناتج عن هبوط أمطار كثيفة وسوء الأجواء المناخية. ويلعب فريق غزل المحلة يلعب في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري بينما يلعب كفر الشيخ في دوري القسم الثالث .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاثنين .. مباراة المحلة وكفر الشيخ في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.