سيدات المعادى يكتسحن المنصورة 10/54 فى بطولة الجمهورية لكرة اليد

حقق فريق عمومى السيدات لكرة اليد بنادى المعادى الرياضى واليخت فوزًا كبيرًا على حساب نادى المنصورة، وذلك فى إطار مباريات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية . مباريات الجولة الرابعة لبطولة الجمهورية . واستطاع الفريق الفوز بنتيجة كبيرة، حيث حسم الفريق اللقاء بنتيجة 10/54 ، وذلك بعد تقديمهن أداءً ممتعًا، وتسيدهن اللقاء من بدايته لنهايته ، ليواصل الفريق سلسلة العروض الجيدة التى يقدمها فى بطولة الجمهورية . اللقاء بنتيجة 10/54 ، وذلك بعد تقديمهن أداءً ممتعًا، وتسيدهن اللقاء من بدايته لنهايته ، ليواصل الفريق سلسلة العروض الجيدة التى يقدمها فى بطولة الجمهورية .

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