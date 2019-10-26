معادى 2003 يهزم عرب راشد بثلاثية في دوري منطقة القاهرة

نجح فريق كرة القدم بنادي المعادي الرياضي واليخت مواليد ٢٠٠٣ في تحقيق الفوز على حساب فريق عرب راشد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار مباريات دورى منطقة القاهرة . هدف وحيد، وذلك في إطار مباريات دورى منطقة القاهرة . واستطاع فريق المعادي تقديم أداء رائع خلال المواجهة التي أقيمت علي ملاعب النادي حيث يقود الفريق كريم أيمن مديرًا فنيًّا ومحمد عصام مدربًا ، وأحمد علاء مدربا لحراس المرمي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد السيد . خلال المواجهة التي أقيمت علي ملاعب النادي حيث يقود الفريق كريم أيمن مديرًا فنيًّا ومحمد عصام مدربًا ، وأحمد علاء مدربا لحراس المرمي، وأخصائي العلاج الطبيعي محمد السيد .

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