المعادى واليخت يواصل انتصاراته فى الكأس ويهزم خربة سينا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المعادى الرياضى واليخت سلسلة انتصاراته فى بطولة كأس مصر ، وذلك بعد تغلبه اليوم السبت على فريق خربة سينا ، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب نادى المعادى ، وذلك فى إطار مباريات الدور التمهيدى الثالث لمسابقة كأس مصر.
وحقق فريق نادى المعادى الفوز بهدف نظيف ليصعد إلى الدور التمهيدى الأخير فى المسابقة ، حيث سيواجه فريق البنك الأهلى فى مواجهة صعبة لكلا الفريقين .
وبهذه النتيجة يحقق فريق نادى المعادى الانتصار الرابع له علي التوالي ، وذلك بعد فوزه على المصري القاهري والاتصالات وخربة سينا بالكأس ،وتحقيق أول فوز له في المجموعة الخامسة بدورى القسم الثالث على حساب نادى الصيد
فى المباراة التى أقيمت بينهما الثلاثاء الماضى على ملعب النادى .
ويقود فريق نادي المعادى الرياضي واليخت كابتن على صقر مديرا فنيا ، وكابتن الجندى حسن مدربا،وسيد محمد وأحمد الجداوى مدربين ، وجاسر جويدة لحراس المرمى ، وجمال حسين اداريا ، وعلى عز الدين مدير الكرة للفريق الأول
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