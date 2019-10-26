المعادى واليخت يواصل انتصاراته فى الكأس ويهزم خربة سينا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى المعادى الرياضى واليخت سلسلة انتصاراته فى بطولة كأس مصر ، وذلك بعد تغلبه اليوم السبت على فريق خربة سينا ، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب نادى المعادى ، وذلك فى إطار مباريات الدور التمهيدى الثالث لمسابقة كأس مصر.

وحقق فريق نادى المعادى الفوز بهدف نظيف ليصعد إلى الدور التمهيدى الأخير فى المسابقة ، حيث سيواجه فريق البنك الأهلى فى مواجهة صعبة لكلا الفريقين .

وبهذه النتيجة يحقق فريق نادى المعادى الانتصار الرابع له علي التوالي ، وذلك بعد فوزه على المصري القاهري والاتصالات وخربة سينا بالكأس ،

وتحقيق أول فوز له في المجموعة الخامسة بدورى القسم الثالث على حساب نادى الصيد

فى المباراة التى أقيمت بينهما الثلاثاء الماضى على ملعب النادى .

ويقود فريق نادي المعادى الرياضي واليخت كابتن على صقر مديرا فنيا ، وكابتن الجندى حسن مدربا،وسيد محمد وأحمد الجداوى مدربين ، وجاسر جويدة لحراس المرمى ، وجمال حسين اداريا ، وعلى عز الدين مدير الكرة للفريق الأول