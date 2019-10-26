تركي آل الشيخ لجمهور الأهلي: أنا واحد منكم!

شدد الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي “تركي آل الشيخ” على انتماءه وحبه للنادي الأهلي، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

وحذر تركي آل الشيخ من الهاشتاجات والتغريدات المسيئة له، والتي تحاول تشويهه أمام جمهور الأهلي وضرب العلاقة الجيدة بين الشعوب العربية وبعضها البعض.

وقال تركي آل الشيخ بإنه “يتشرف كَونه أحد جماهير النادي الأهلي”، مضيفًا “أحذر جماهير الأهلي من الهاشتاجات والتغريدات المضروبة، التي تهدف إلى الإساءة إلى علاقاتا كشعوب ودول، وعلاقتنا بكيان النادي الأهلي العظيم”.

وأوضح “احترسوا ممن يحاولون مرة أخرى إفساد العلاقة بيننا، وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة أخرى، أعود إلى الأهلي مسامحًا للجميع، ومشجعًا ومحبًا وداعمًا له وواقفًا ضد كل من يحاول الإساءة له ولرموزه وجماهيره”.

Advertisements

وختم حديثه “تذكروا إنه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، ومَن يلعب معانا يتحمل”.

وسبق للمستشار تركي آل الشيخ التعرض لهجمة عنيفة من جماهير النادي الأهلي في مدرجات ملعب السلام خلال مباراة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت فوز الأهلي 4/صفر على حوريا كوناكري الغيني في شهر أغسطس 2018، الأمر الذي أثر بالسلب على علاقة تركي آل الشيخ بإدارة وجماهير النادي الأهلي.

وشن تركي آل الشيخ عدد هائل من الحروب على إدارة النادي الأهلي خلال الأشهر الماضية، حتى رحل عن الحياة الرياضية المصرية بتخليه عن ملكية نادي بيراميدز للانتقال إلى ألميريا الإسباني.