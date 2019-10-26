فيديو | مدحت شلبي يستفز صالح جمعة في مساء الأنوار

عَقد مقدم برنامج مساء الأنوار “مدحت شلبي” مُقارنة بين ثنائي الأهلي “صالح جمعة ومحمد مجدي أفشة”، بقصد استفزاز الأول كي يستعيد مستواه المعهود ويدخل في منافسة حقيقية على لعب الأدوار الأولى مع ناديه بعدما ابتعد عن الصورة خلال الفترة الماضية.

وقال مدحت شلبي خلال الحلقة السابقة من يا مساء الأنوار على شاشة قناة القاهرة والناس “كان هناك لاعب كبير اسمه صالح جمعة، من غير المعقول ألا يكون متواجدًا هذه الأيام على الساحة الكروية رغم كل ما يتمتع به من مواهب وقدرات خاصة”.

وأضاف “من المؤكد أن المشكلة عنده هو، ولا حوار ولا جدال في ذلك على الإطلاق. الموهبة تكون من عند الله، وإما أن يحفظ الشخص تلك الموهبة، ويُنميها لأنها نعمة ومَنة من الله سبحانه وتعالى، أو لا يُقدرها، ومن ثم تزول النعمة”.

وأوضح “أقول هذا الكلام لأننا لم نر صالح جمعة منذ فترة طويلة، حتى خلال ظهوره عندما بدأ يُنبت من مخزونه لم يكن في أفضل حالاته. أود أن أعقد مقارنة بينه وبين لاعب أخرى، لاستفزه وأساعده على النهوض من سباته العميق، ويعود مرة أخرى، كي نرى صالح جمعة من جديد”.

وواصل “وضعته في مقارنة أمام لاعب آخر تشبث بالفرصة، وهو عاشق للنادي الأهلي، عاش رحلة أخرى مع نادي بيراميدز الموسم الماضي، وأخرج أفضل ما لديه لأن عنده أمل في اللعب للأهلي، وها هو يضع قدمه بقوة في النادي، ومن ثم ذهب إلى المنتخب، أتحدث طبعًا عن محدى مجدي أفشة”.

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وختم مدحت شلبي مقارنته بين صالح جمعة ومحمد مجدي أفشة بالإشارة إلى القيمة السوقية لكل منهم خلال عام 2019، حيث تراجعت قيمة صالح جمعة لتصل إلى 700 ألف يورو فقط، بينما تجاوز سعر محمد مجدي أفشة المليون يورو و200 ألف يورو.

وانتقل محمد مجدي أفشة لصفوف الأهلي خلال الميركاتو الصيفي 2019 بحوالي 30 مليون جنيهًا مصريًا، وسرعان ما لعب كأساسي مع الفريق في الدوري المحلي ودوري أبطال أفريقيا.

ترى هل تؤثر تلك المقارنة على صالح جمعة صاحب الـ 26 عامًا بالإيجاب وتجعله يبذل المزيد من الجهد لإقناع المدير الفني الجديد للأهلي “رينيه فايلر” بمستواه الفني؟ أم تكون وقعها سلبي عليه؟