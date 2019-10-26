تشيلسي يسحق بيرنلي برباعية

تغلب تشيلسي على مضيفه بيرنلي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



وسجل رباعية تشيلسي الأمريكي كريستيان بوليسيتش بواقع هاتريك في الدقائق 21 و45 و56، وسجل ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 58، بينما سجل هدف بيرنلي الأول جاي رودريجز في الدقيقة 86، وأضاف دوايت ماكنيل الهدف الثاني في الدقيقة 89.



وبهذا الانتصار ارتفع رصيد تشيلسي إلى 20 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 12 في المركز الـ11.



أتت المحاولة الأولى في الدقيقة الخامسة لصالح تشيلسي، عبر تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ويليان، ذهبت بعيدًا عن المرمى.



واستغل بوليستش خطأ قاتل من المدافع لوتون، الذي تعثر في الكرة بوسط الملعب، ليفتك الأمريكي الكرة وينطلق تجاه منطقة الجزاء، قبل أن يسدد أرضية مسجلًا الهدف الأولى لتشيلسي في الدقيقة 21.



وكاد بيرنلي يسجل هدف التعادل سريعًا في الدقيقة 23، من خلال ركلة ركنية ارتقى لها تاركوفسكي ممررًا كرة إلى مهاجم أشلي بارنيس في منطقة الـ6 ياردة، ليسدد الأخيرة رأسية ذهبت بغرابة بعيدًا عن المرمى.



وواصل بيرنلي زحفه تجاه مرمى تشيلسي، من خلال تسديدة مباشرة من الظهير بيترز من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 25، تصدى لها الحارس كيبا بصعوبة.



وتلقى بوليسيتش كرة عرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 28، ليستلم الكرة ويسدد كرة أرضية جديدة، إلا أن الحارس بوب أخرجها إلى ركلة ركنية.



وفي الدقيقة 30، ومن مخالفة من على حدود منطقة الجزاء، ارتقى المدافع مي ممررًا كرة إلى بارنيس أمام الشباك الخالية من الحارس كيبا، إلا أنه سدد رأسية مرت إلى جانب القائم.



وحاول أبراهام مباغتة الحارس بوب بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 39، مرت إلى جوار القائم.



وأضاف بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45، بعد انطلاقة من وسط الملعب وصل من خلالها إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة اصطدمت بالمدافع مي، لتغير اتجاهها وتغالط الحارس بوب، لينتهي الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدفين دون رد.



ودخل بيرنلي الشوط الثاني بقوة، بتسديدة مباشرة على الطائر من بارنيس داخل منطقة الجزاء، ذهبت ضعيفة في يد كيبا في الدقيقة 48.



وسجل بوليسيتش الهاتريك في الدقيقة 56، بعدما تلقى عرضية من مونت ارتقى لها، مسددًا رأسية متقنة سكنت شباك الحارس بوب.



وانفتحت شهية تشيلسي، بعد انطلاقة من البرازيلي ويليان على الجانب الأيمن، مسددًا كرة أرضية سكنت الشباك، مسجلًا الهدف الرابع للبلوز.



وانفرد رودريجز بمرمى كيبا في الدقيقة 62، قبل أن يتمكن توموري ببراعة من إخراج الكرة في اللحظة الأخيرة.



وحاول البديل هودسون أودوي المشاركة في مهرجان الأهداف، بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73، ذهبت سهلة في يد بوب.



واحتسب حكم المباراة مايكل أوليفير ركلة جزاء لتشيلسي في الدقيقة 76، قبل أن تلغيها تقنية الفار ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أودوي بداعي التمثيل.



وحاول أودى مغالطة بوب بتسديدة من داخل منقطة الجزاء في الدقيقة 80، مرت بعرض المرمى.



وقلص بيرنلي الفارق في الدقيقة 86، عبر تسديدة صاروخية من قبل رودريجيز من خارج منطقة الجزاء، فشل كيبا في التصدي لها.



ولم تمر سوى دقيقتين، حتى سجل بيرنلي الهدف الثاني عبر ماكنيل من تسديدة أخرى من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بتوموري وغالطت الحارس الإسباني، لتنتهي المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 4-2.





المصدر: موقع كورة