رياضة | قبل ساعات من "ديربي الرياض".. تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والنصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل ساعات من "ديربي الرياض".. تعرف على تاريخ مواجهات الهلال والنصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية نحو ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، لمتابعة مباراة الهلال والنصر، المقرر إقامتها يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الهلال والنصر:-

تواجه النصر والهلال في 154 مباراة من إجمالي مواجهات الفريقين على الصعيد المحلي، وحقق الهلال الفوز في 60 مواجهة، بينما فاز النصر في 51 مباراة، فيما تعادلا في 43 مباراة، وهز الهلال شباك العالمي 218 مرة، فيما أحرز النصر 196 هدفًا في مرمى الزعيم.

فيما خاض الفريقان 22 مباراة في الدوري السعودي، فاز النصر في 6 مواجهات، أما الهلال فقد فاز 11 مرة وتعادل الفريقان في 5 مباريات، ويسعى النصر إلى تحقيق الفوز السابع له في البطولة.

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وشهد الموسم 2017-2016 تحقيق الهلال لأكبر نتيجه على النصر بخمسة أهداف مقابل هدل، فيما كانت أكبر نتيجه لصالح النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين خلال منافسات الموسم الماضي.

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تاريخ مواجهات الهلال والنصر على ملعب "محيط الرعب"



يستضيف ملعب "محيط الرعب" ديربي الرياض بين الهلال والنصر ضمن ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق وأن خاض الهلال والنصر مباراة واحدة فقط على محيط الرعب، في شهر ديسمبر 2018، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، وسجل هدفي الهلال الفرنسي جوميز، فيما أحرز هدفي التعادل لصالح النصر، الثنائي جوليانو وعبدالرزاق حمدالله، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.