رياضة | أخبار محمد صلاح اليوم 26 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار محمد صلاح اليوم 26 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق السبت 26 أكتوبر الجاري.

أخبار صلاح اليوم

"صلاح يغيب عن تدريبات ليفربول قبل مواجهة توتنهام"

غاب المصري محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عن تدريبات فريقه الريدز أمس الجمعة، ستعدادًا لمواجهة نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

جاء ‏غياب محمد صلاح عن تدريبات اليوم في مقر تدريبات نادي ليفربول ميلوود للحصول على الراحة ولا يُعتقد أن هنالك أي مشكلة بجاهزيته للمباراة المقبلة أمام توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تقام نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح و نظيره فريق توتنهام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

ويدحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المباراة وهو يمتلك 25 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما يمتلك نظيره نادي توتنهام 12 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

وكان محمد صلاح قد سجل هدفين في فوز فريقه ليفربول الإنجليزي علي حساب نظيره فريق جينك البلجيكي بنتيجة 4 / 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

"صلاح يتعلم لغة أهل ليفربول"

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على نشر صورة له على حساباته بمواقع التواصل وهو يمسك بكتيب يحمل اسم "Scouse English"، ليثير التساؤلات بشأن المهارة الجديدة التي يحاول تعلمها.

وحققت صورة محمد صلاح على فيس بوك وتويتر وانستجرام، تفاعلاً كبيراً من جانب متابعيه، فما هي "Scouse English"؟

وتعني هذه الكلمة اللغة الإنجليزية بلكنة مقاطعة ميرسيسايد التي ينتمي إليها ليفربول،حيث أظهر صلاح اهتماماً بتعلم لهجة المدينة التي يلعب لفريقها رغم انشغاله الكبير بالتدريب والتحضير باستمرار.

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ويبدو لاعب منتخب مصر في الصورة ممسكاً بكتاب "إنجليزية ليفربول" وهو يركز في صفحاته، وأرفق تعليقاً على لهجة ليفربول يقول فيه: "مما لا شك فيه، أن هناك الكثير من أوجه الشبه".

ويتحدث سكان ليفربول اللغة الإنجليزية لكن طريقة نطقها تختلف كثيراً من حيث اللكنة ومخارج الحروف، وتعرف في بريطانيا بـ"السكاوزية".

أخبار صلاح الآن

"نجم ليفربول السابق يؤكد أهمية وجود صلاح عن ماني"

تحدث بيتر كراوتش مهاجم فريق ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق، عن أهمية وجود محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، بالفترة الحالية.

وأكد كراوتش، أن وجود صلاح أصبح ضروري للفريق إذا ما أراد الحفاظ لما وصلوا إليه والعودة للتتويج بالبطولات، رغم إعترافه بأهمية السنغالي ساديو ماني بالفريق أيضا، إلا أنه يرى أن صلاح يعد الأول حاليا في إنفيلد.

وقال كراوتش في تصريحات صحفية لجريدة "ديلي ميل"، "فيرمينو لاعب رائع ويصنع العديد من الفرص، إنه استحق التواجد في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، محمد صلاح كذلك، إذا كنت مديرًا فنيًا لليفربول، فإن اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو تعويضه في الخط الهجومي هو صلاح بكل تأكيد".

وأضاف "كراوتش"، "أكن كل الاحترام لماني لكنني أجد صلاح وفيرمينو أكثر تأثيرًا في الفريق".

"صلاح ضمن اختيارات البدري لمواجهتي كينيا وجزر القمر"

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم، عن قائمة المحترفين التي تستعد للدخول في معسكر مغلق استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وشهدت القائمة تواجد محمد صلاح نجم ليفربول، بعد غيابه عن المعسكر الأول، بسبب تعرضه للإصاة خلال مباريات فريقه.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة كينيا وجزر القمر، ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية المقبلة.