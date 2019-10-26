رياضة | تركي آل الشيخ ردا على أحد التريندات المضروبة: "الاهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد!"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ردا على أحد التريندات المضروبة: "الاهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد!" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، على توجيه رسالة جديدة إلى النادي الأهلي وجماهيره بعد ساعات من إعلانه بداية صفحة جديدة مع مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب.

تركي آل الشيخ: "الاهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد!"

وكتب تركي آل الشيخ ردا على أحد التريندات المضروبة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "الاهلي لا يركع لأحد ولن يركع لأحد!".

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وكان تركي آل الشيخ وجه رسالة إلى جماهير الأهلي وذلك بعد لحظات من إعلانه فتح صفحة جديدة مع القلعة الحمراء وجمهوره.

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وجاء ذلك عبر فيس بوك": "احذر جماهير الاهلي الذين أتشرف باني منهم من هاشتاجات وتغريدات مضروبة تهدف الي الاساءة لعلاقتنا كشعوب ودول .. وعلاقتنا بكيان النادي الاهلي العظيم".

وتابع: "احترسوا ممن يحاولون مرة اخري افساد العلاقة بيننا .. وتكرار تجربتهم الخبيثة مرة اخري".

وأضاف: "أعود الي الاهلي مسامحا للجميع .. ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل من يحاول الاساءة له ولرموزه وجماهيره".

واختتم تركي آل الشيخ: "تذكروا انه لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين .. واللي يلعب معانا يستحمل".

وتأتي تلك اللافتة الطيبة من تركي آل الشيخ لتزيل الكثير من توتر العلاقة مع القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، والذي حاول البعض إثارة الفتنة وإشعال الأزمات بين الأهلي ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.