رياضة | كهربا يحدد شرط الانتقال إلى أهلي جدة مع جروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يحدد شرط الانتقال إلى أهلي جدة مع جروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب فريق أفيس البرتغالي شرطه الوحيد للانتقال إلى صفوف فريق أهلي جدة السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

كهربا يحدد شرط الانتقال إلى أهلي جدة مع جروس

ورحل محمود كهربا لاعب فريق الزمالك السابق إلى الدوري البرتغالي بسبب خلافه مع مرتضى منصور رئيس الزمالك على تعديل قيمة عقده مع النادي وتهرب الأخير من اللاعب أكثر من مرة.

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وتوصل محمود كهربا لاعب فريق أفيس البرتغالي إلى اتفاق نهائي مع الأهلي على ارتداء الفانلة الحمراء في الفترة القادمة لمدة 4 مواسم ونصف مقابل سداد الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 400 ألف دولار.

ويسعى كهربا بالاتفاق مع النادي الأهلي لحسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم ، ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر يتخوف من الصدام مع مرتضى منصور رئيس الزمالك خاصة في القضايا المرفوعة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" واحتمالية صدور حكم وغرامة لصالح الزمالك ضد كهربا.

واتفق محمود كهربا مع وكيل أعماله على الموافقة على عرض أهلي جدة السعودي تحت قيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لفريق الزمالك ، على أن يلعب لفريق جروس لنهاية الموسم ويرتدي الفانلة الحمراء في الموسم المقبل لحين صدور الحكم النهائي في قضية الزمالك.