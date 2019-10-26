رياضة | رقم سلبي جديد لأهلي جدة مع جروس

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سقط نادي أهلي جدة في أول مباراة له تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق سبيستيان جروس بالهزيمة أمام نظيره فريق الحزم بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب نادي الحزم بمدينة الرس وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي الحزم حيث استطاع تسجيل الهدف الأول عبر مهاجمه ابراهيما تانديا بالدقيقة 50 ليرد عليه لاعب أهلي جدة عبد الباسط علي هندي بهدف التعادل في الدقيقة 60 و يخطف مهاجم الحزم منصور حمزي هدف الفوز في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

تعرف على موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري السعودي

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وبهذه النتيجة صعد فريق الحزم للمركز السادس بجدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة بينما توقف رصيد نادي أهلي جدة عند النقطة الرابعة عشر في المركز الرابع بجدول ترتيب البطولة السعودية.

رقم سلبي لأهلي جدة تحت قيادة جروس

‏لم يستطيع نادي الحزم الفوز في أي من المباريات الـ 8 التي لعبها أمام الأهلي جدة في دوري المحترفين السعودي حيث تعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات ولم يلعب مباريات أكثر أمام أي فريق دون تحقيق فوز واحد على الأقل في البطولة واستطاع نادي الحزم في مباراته التاسعة اليوم أمام أهلي جدة تحت قيادة المدرب جروس ‏تحقيق الانتصار الأول له على الأهلي جدة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر التاريخ.