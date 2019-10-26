رياضة | المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعداداً لكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعداداً لكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المنتخب الأوليمبي تحت قيادة شوقي غريب المدير الفني، تدريباته علي الملعب الفرعي لاستاد القاهره ضمن برنامج استعدادته لخوض بطولة كأس الأمم الافريقيه للشباب والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر والمؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020.

وشهد المران حماس من جانب اللاعبين لإثبات أنفسهم، قبل البطولة الإفريقية، كما قرر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني فتح تدريب الغد للإعلام للرد علي جميع الإستفسارات.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي قد أعلن عن قائمة مبدئية تضم 27، وسيتم إختيار 21 لاعب فقط من القائمة وإعلانها رسمياً يوم 29 أكتوبر، لخوض البطولة.

قائمة المنتخب الأولمبي :

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حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، محمد صادق ، احمد ابوالفتوح، احمد ايمن، كريم العراقي.

خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي.

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور،عبدالرحمن مجدي، مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان ناصر منسي.

واتفق الجهاز الفنى للمنتخب الاولمبى على تقسيم البرنامج الإستعدادي للبطولة، على ثلاثة مراحل تبدأ الاولى بمعسكر مفتوح في الفترة من 25 الى 27 اكتوبر الحالي ، يؤدى خلالها الفريق مرانه على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة، في حين تكون المرحلة الثانية خلال الفترة من 28 اكتوبر وحتى 2 نوفمبر خارج القاهرة ، بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيره يوم 3 نوڤمبر وتستمر حتي 22 نوڤمبر بالمقر الدائم للفريق الخاص ببطولة الأمم الإفريقية .