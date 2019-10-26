رياضة | الهلال ينهي استعداداته لمواجهة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ينهي استعداداته لمواجهة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التدريبات الأخيره للفريق، استعدادا لديربي الرياض، والمقرر إقامته يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، على ملعب جامعة الملك السعود "محيط الرعب"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأجرى الهلال تدريباته اليوم بحضور فهد بن نافل رئيس النادي، وطبق الروماني رازفان لوشيسكو في المران اليوم عددًا من الجمل التكتيكية والفنية، إلى جانب فرض مناورة بين اللاعبين في منتصف الملعب.

ويسعى الهلال لمواصلة سلسلة الانتصارت التي حققها منذ بداية الموسم، والتي انتهت بفوز الهلال على نظيره ضمك، بثلاثية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين؛ ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري برصيده 19 نقطة، حصدهم من 7 مباريات، فاز في 6 لقاءات بينما تعادل مباراة وحيدة ضد الفيحاء 1-1 وسجل الزعيم 22 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.

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فيما يقدم النصر مستويات متذبذبة في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بدأت بتلقيه هزيمه قاسية أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، أما محليا فقد عجز النصر عن تحقيق الفوز في آخر 3 مباريات، حيث وقع في فخ التعادل أمام الشباب والأهلي، وخسر في مواجهة الحزم بهدف دون رد، ليعود إلى طريق الانتصارات، بتحقيقه فوزا ثمينا أمام مضيفه الرائد بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة، السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مصر، والساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد النصر حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نسخته الاستثنائية، في المركز السادس برصيد 11 نقطة.