رياضة | اتفاق بين وزارة الرياضة و"استادات" على تطوير ملعب بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين وزارة الرياضة و"استادات" على تطوير ملعب بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، عن حصوله على الموافقة النهائية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تطوير استاد بورسعيد، والبدء في عملية الإصلاحات والتعديلات الجديدة، وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق.

اتفاق بين وزارة الرياضة و"استادات" على تطوير استاد بورسعيد



وأكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير استادات مصر التي أقيمت عليها بطولة الأمم الإفريقية وهي القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية والسلام، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع علي تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي قامت بزيارة الاستاد منذ شهر تقريبا.