رياضة | اتفاق بين وزارة الرياضة و"استادات" على تطوير ملعب بورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين وزارة الرياضة و"استادات" على تطوير ملعب بورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اتفاق بين وزارة الرياضة و"استادات" على تطوير استاد بورسعيد
وأكد نائب بورسعيد على موافقة وزارة الرياضة على إسناد التطوير لشركه "استادات" التي سبق وأن قامت بتطوير استادات مصر التي أقيمت عليها بطولة الأمم الإفريقية وهي القاهرة والسويس والإسكندرية والإسماعيلية والسلام، على أن تبدأ الشركة عملها في التطوير، بعد الاطلاع علي تقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارة الشباب والرياضة والشركة المنفذة التي قامت بزيارة الاستاد منذ شهر تقريبا.
وأشار محمود حسين إلى ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بادر بإجراء اتصال هاتفي مع محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المنفذة "استادات"، تم خلاله الاتفاق علي تسليم الاستاد والبدء في أعمال تطويره خلال الأيام القليلة القادمة.
وشدد حسين على الإلتزام بكل التفاصيل التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمدينة الرياضية ومنها تطوير الاستاد وفقا لكود الاتحاد الدولي لكره القدم "فيفا"، ليضاهي أفضل الاستادات العالمية ويتحق حلم شعب بورسعيد بامتلاك استاد يليق بإسم وتاريخ النادي المصري.
وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أن لقاءاته بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لم تنقطع خلال الفترة الماضية، للتأكيد على المطلبين الأساسيين في أعمال تطوير الاستاد، وهما الجدول الزمني وضمان جودة التطوير الفعلية.