رياضة | إنتر ميلان يرفض هدية يوفنتوس ويتعادل أمام بارما في الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يرفض هدية يوفنتوس ويتعادل أمام بارما في الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرط إنتر ميلان في فرصة انتزاع صدراة الدوري الإيطالي، وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع بارما اليوم السبت في المرحلة التاسعة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا تعادل يوفنتوس مع مضيفه ليتشي 1 / 1 .

ورفع انتر رصيده إلى 22 نقطة ليحافظ على فارق النقطة الواحدة التي تفصله عن يوفنتوس المتصدر.

وكان انتر هو البادئ بالتسجيل عن طريق أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 23 ولكن بارما أنهى الشوط الأول لصالحه بفضل هدفين سجلهما يان كرامو وكواسي جيرفينهو في الدقيقتين 26 و30 .

وفي الشوط الثاني ، انتزع البلجيكي روميلو لوكاكو التعادل لانتر بهدف في الدقيقة 51.

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وكان يوفنتوس قد أهدر نقاطاً للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مستضيفه ليتشي اليوم السبت.