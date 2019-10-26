رياضة | يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي في الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يتعثر أمام ليتشي في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط يوفنتوس في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مستضيفه ليتشي في المباراة التي جمعت الفريقين ا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.



ومنحت ركلة جزاء من باولو ديبالا التقدم لحامل اللقب مبكرا في الشوط الثاني لكن ماركو مانكوسو قائد ليتشي أدرك التعادل بطريقة مشابهة.

ودخل يوفنتوس، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري، المباراة بعد انتصاره في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات.

لكنه عانى لافتتاح التسجيل أمام صاحب الأرض في ظل غياب كريستيانو رونالدو الذي مُنح راحة.